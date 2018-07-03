ريابكوف: يجب الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

موسكو-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن لقاء مجموعة الخمسة وإيران على المستوى الوزاري لمناقشة الوضع حول خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني سيعقد يوم الجمعة القادم في فيينا.

ونقلت سبوتنيك عن ريابكوف قوله اليوم: “إن روسيا مستعدة لهذا اللقاء ولكن علينا انتظار تصريحات رسمية من وزارات الخارجية الأوروبية” مشيرا إلى أن اللقاء الوزاري نوقش كأحد الخيارات والجانب الإيراني اقترح عقده ونحن أيدناه.

وشدد ريابكوف على ضرورة إيجاد موقف موحد خلال الاجتماع وتحليل الوضع حول الاتفاق النووي وحمايته من الانهيار داعيا إلى ضرورة التوحد حول هذا

الموضوع والحفاظ على هذا الاتفاق وتوفير دوافع تتيح استمرار العمل القوي لحمايته.

وأضاف ريابكوف: إن هناك “بعض التحركات لحماية الشركات والمستثمرين العاملين في إيران إلا أن هذا غير كاف ويحتاج الى جهود إضافية” مؤكدا على ضرورة إرسال إشارة إلى واشنطن خلال لقاء وزراء الخارجية في فيينا ليعلموا كيف يختلف موقف المشاركين في الاتفاق دون الولايات المتحدة عن نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يشار إلى أن ترامب أعلن يوم ال8 من أيار الماضي عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني والذي تم التوصل إليه بين السداسية الدولية التي تضم روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا من جهة وإيران من جهة أخرى في عام 2015.