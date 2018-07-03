المعهد العالي للغات في جامعة البعث..نافذة مهمة للتعرف على ثقافات وعلوم الآخر

حمص-سانا

بهدف رفد إمكانات الطلبة الشباب والنهوض بمستوى تعليم اللغات الحية في الجامعات السورية ينفذ معهد اللغات في جامعة البعث بحمص العديد من الدورات في اللغات العربية والانكليزية والفرنسية والالمانية والروسية.

وأكد الدكتور بسام ابراهيم رئيس جامعة البعث لنشرة سانا الشبابية أن المعهد العالي للغات أحدث في جامعة البعث عام 2006 وهو يمنح درجات علمية للطلاب الحاصلين على درجة الإجازة الجامعية في أقسام اللغات وهي درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه مبينا أن تعليم اللغات للطلبة يحقق لهم التواصل الفعال مع الثقافات الأخرى في العالم.

بدوره أشار عميد المعهد الدكتور نزار عبشي إلى أن المعهد يقوم برفد مؤسسات التربية والتعليم وسوق العمل بالكوادر المؤهلة حيث يعتمد أحدث الطرق والمناهج في مجال تعليم اللغات لافتا إلى أن المعهد يضم أقسام اللغة العربية والانكليزية والفرنسية ويمنح فيها درجة دبلوم وماجستير تأهيل وتخصص في تعليم اللغة كما ويجري امتحانات في القيد لدرجة الماجستير والدكتوراه والاختبار الوطني الخاص بالتعيين في الجهات الحكومية.

وأضاف عبشي أن المعهد يجري دورات مستمرة كل ثلاثة أشهر في لغات الانكليزية والفرنسية والعربية والالمانية والروسية بالإضافة إلى فحص “بي تو” الخاص بالبعثات الخارجية للطلبة السوريين بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والبحوث الميدانية والندوات المحلية والعربية والدولية في اللغويات التطبيقية وتبادل الأبحاث وكان آخرها “مؤتمر حوار المثاقفة بين اللغات”.

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