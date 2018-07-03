بلجيكا تتأهل لربع نهائي بطولة كأس العالم على حساب اليابان

موسكو-سانا

تأهل المنتخب البلجيكي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم روسيا 2018 بعد فوزه اليوم على نظيره الياباني في الدقائق الأخيرة من المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين.

وأحرز هدفي اليابان جينكي هاراجوتشي وتاكاشي إنوي في الدقيقتين 48 و52 من وقت المباراة بينما أحرز يان فيرتونخن ومروان فيلايني وناصر الشاذلي أهداف بلجيكا في الدقائق 69 و74 و94/.

وتواجه بلجيكا المنتخب البرازيلي في ربع النهائي بعد فوز الأخير على المكسيك بهدفين نظيفين.

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