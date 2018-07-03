الجيش يعيد الأمن والاستقرار إلى بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي ويؤمن الأهالي في منازلهم

الثلاثاء / 3 / 07 / 2018
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لافروف يبحث مع ظريف جوانب تسوية الأزمة في سورية
2018-07-02
أحزاب لبنانية وفلسطينية:انتصار سورية أربك مشروع تصفية قضية فلسطين
2018-07-02
برلمانية مصرية: الشعب السوري قادر على إعادة إعمار ما دمره الإرهاب
2018-07-02
حداد يتسلم تمثالين لعالم الآثار خالد الأسعد وللضابط الروسي بروخورينكو
2018-07-02
كوتليبا: الإجراءات الأوروبية القسرية على سورية فاقدة للمعنى
2018-07-02
بوغدانوف: وجود القوات الروسية في سورية مرهون بموقف وطلب حكومتها
2018-06-30
مجلس الأمن يجدد مهمة قوة الأمم المتحدة في الجولان المحتل ستة أشهر
2018-06-30
محليات
السيرك السوري يعود للناس في مهرجان “الشام بتجمعنا”
2018-07-02
مجلس الشعب يقر مشروع قانون تحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية
2018-07-02
الهيئة العليا للبحث العلمي تناقش المقترحات العلمية البحثية لتطوير قطاع الزراعة
2018-07-02
التحاق أعداد كبيرة من الطالبات في دوما بالعملية التعليمية-فيديو
2018-07-02
ترميم النقص الحاصل بالثروة الحيوانية أهم مطالب المشاركين في مؤتمر الأطباء البيطريين
2018-07-02
إنجاز 45 بالمئة من المرحلة الأولى لإنشاء مجمع تنموي في جبلة
2018-07-02
أجواء حارة نسبيا بشكل عام وسديمية حارة في المناطق الشرقية والبادية
2018-07-02
رياضة
بلجيكا تتأهل لربع نهائي بطولة كأس العالم على حساب اليابان
2018-07-02
البرازيل تتأهل من بوابة المكسيك إلى ربع نهائي مونديال روسيا
2018-07-02
رئيس اتحاد كرة القدم: أربع مراحل تحضيرية جديدة للمنتخب
2018-07-02
إيسكو يوجه رسالة إلى الجماهير الإسبانية بعد الهزيمة أمام روسيا
2018-07-02
الفيفا يغرم الاتحاد السويسري لكرة القدم
2018-07-02
مباريات اليوم في مونديال روسيا 2018
2018-07-02
البرازيل تلتقي المكسيك وبلجيكا في مواجهة اليابان في دور الـ 16 لمونديال روسيا
2018-07-02
اقتصاد
توزيع 1500 خلية نحل في السفيرة بريف حلب
2018-07-02
ملتقى (الأسواق الواعدة) في 4 الجاري بدمشق
2018-07-02
جراء سياساته الاقتصادية الفاشلة.. النظام السعودي يستدين أكثر من 800 مليون دولار
2018-07-02
بمواد وقطع تبديل محلية.. إصلاح خط التغليف في معمل سجائر حماة
2018-07-02
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم على صادرات أميركية تبلغ قيمتها 294 مليار دولار
2018-07-02
125 شركة صناعية وطنية في مهرجان التسوق “صنع في سورية” بحلب-فيديو
2018-07-02
ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي لروسيا من النفط في حزيران الماضي
2018-07-02
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الجيش يعيد الأمن والاستقرار إلى بلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي ويؤمن الأهالي في منازلهم
2018-07-02
المسيفرة بريف درعا الشرقي
2018-07-02
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