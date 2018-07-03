القوات العراقية تضبط نفقاً لإرهابيي “داعش” في الفلوجة

بغداد – سانا

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي اليوم عن ضبط نفق تحت الطريق الدولي السريع في قضاء الفلوجة كان يستخدمه تنظيم داعش الارهابي للنقل والتهريب إضافة إلى تدمير مواد ناسفة بعملية أمنية.

ونقل موقع السومرية نيوز العراقي عن الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول قوله في بيان إن عمليات البحث والتفتيش عن ملاذات عصابات داعش الإرهابية في منطقة حي الشهداء الأولى بقضاء الفلوجة أسفرت عن الوصول إلى أحد الأنفاق تحت الطريق الدولي السريع كان الإرهابيون يستخدمونه للتنقل والهرب لافتاً إلى أنه تم تدمير النفق بأكمله وتدمير المواد الناسفة بداخله.

وكشف المسؤول العسكري عن إحباط الاستخبارات العسكرية مخططاً ارهابياً لاستهداف القوات الأمنية في الأنبار موضحاً أنه تم أيضاً تطهير معمل إسمنت واعتقال إرهابي وتدمير 40 عبوة ناسفة في الأنبار.

من جانب أخر أعلنت مصادر عسكرية عراقية عن استعدادات للقوات العراقية المشتركة لتنفيذ حملة عسكرية لملاحقة بقايا تنظيم داعش في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين.

ونقلت وكالة المعلومة العراقية عن المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي محور الشمال علي الحسيني قوله إن قوات كبيرة من الشرطة الاتحادية والجيش وصلت إلى مشارف محافظة كركوك خلال الساعات القليلة الماضية تمهيداً لإطلاق عملية واسعة بهدف تطهير المحافظات الثلاث من فلول داعش وإنهاء وجود الإرهابيين في حوض حمرين والزركة والعظيم.

وتواصل القوات العراقية تنفيذ عملياتها العسكرية لملاحقة الإرهابيين وفلولهم بعد استعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية وإعلان تحريرها نهاية العام الماضي من تنظيم داعش الإرهابي.