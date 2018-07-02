مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي بمحافظة تعز اليمنية

صنعاء- سانا

قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم خلال التصدي لمحاولة تسلل لهم في مقبنة بمحافظة تعز اليمنية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه الحصن في جبهة حمير بمديرية مقبنة ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم وتدمير آليات لهم.

وأكد المصدر أن محاولة تسلل المرتزقة إلى مواقع الجيش واللجان الشعبية في الحصن بجبهة حمير فشلت واندحروا تاركين وراءهم عشرات الجثث لقتلاهم.

يذكر أن مرتزقة العدوان تكبدوا خسائر فادحة خلال الأيام الماضية إثر عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية وقصف صاروخي ومدفعي استهدفهم في عدة جبهات بالمحافظة.

وكان سلاح الجو اليمني المسير استهدف أمس تجمعات ومعسكرات مستحدثة لقوات تحالف العدوان ومرتزقته في الساحل الغربي لليمن وحقق إصابات مباشرة في صفوف الغزاة والمرتزقة.