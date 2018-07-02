الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 12 فلسطينيا على الأقل ضمن حملة دهم واعتقالات واسعة طالت مناطق في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء أن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وبلدة عناتا شمال شرق القدس كما داهمت قوات الاحتلال منزل رئيس لجنة القدس في المجلس الثوري لحركة فتح عدنان غيث بسلوان بحثا عن نجله.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر أمس ستة فلسطينيين خلال حملات دهم وتفتيش شنتها في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

إلى ذلك منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الناشطة الأميركية في حركة المقاطعة العالمية (بي دي اس) آرييل غولد من دخول فلسطين المحتلة على خلفية نشاطها الداعي لمقاطعة “إسرائيل” في الولايات المتحدة خلال عملها في منظمة كود بينك الأميركية.

وكشفت وسائل إعلام الاحتلال أن غولد اقتيدت للتحقيق معها في غرفة منفردة بعد هبوط طائرتها في مطار اللد الليلة الماضية ولاحقا صدرت بحقها توصية بمنعها من دخول كيان الاحتلال الإسرائيلي وإلغاء التأشيرة الممنوحة لها.

ونشرت غولد على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر فيها وهي تصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بقوات “الفصل العنصري”.

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