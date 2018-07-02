أجواء حارة نسبيا بشكل عام وسديمية حارة في المناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا وحارا نسبيا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع غدا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو حارا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…