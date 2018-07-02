2 تموز 1940- هتلر يصدر أوامره لقادته العسكريين بوضع الخطط لغزو الجزر البريطانية

دمشق-سانا

1777 – منع الاستعباد والرق في ولاية فيرمونت الأمريكية لتصبح أول ولاية تمنعه على أراضيها.

1917- اليونان تعلن الحرب على إسبانيا في الحرب العالمية الأولى.

1940 – الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر أوامره لقادته العسكريين بوضع الخطط لغزو الجزر البريطانية.

1966 – فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية لها وذلك بتفجير قنبلة في المحيط الهادي.

1976 – إعلان الوحدة بين فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية المنفصلتين منذ 1954 وإعلان قيام جمهورية فيتنام الاشتراكية.

1992 – تعيين علي كافي رئيسا للجزائر وذلك بعد اغتيال محمد بوضياف.

2002 – ستيف فوسيت يصبح أول من يقوم بالدوران حول الأرض دون توقف لوحده بمنطاد هوائي.

2003 – اختيار مدينة فانكوفر الكندية لإحتضان فعاليات الألعاب الأولمبية الشتوية لسنة 2010 وذلك في اجتماع عقد بمدينة براغ.

2004 – منتدى الآسيان الإقليمي يقبل انضمام باكستان لتكون بذلك الدولة رقم 24 في المنتدى.

من مواليد هذا اليوم..

1862 -وليم هنري براغ عالم فيزيائي إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1915.

1906 – هانز بيته عالم فيزياء نووية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1967.

1946 – ريتشارد أكسال عالم أمريكي في العلوم العصبية حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2004.

من وفيات هذا اليوم..

1504 – شتيفان الكبير ملك مولدوفا.

1961 – إرنست همينغوي كاتب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1954.