ليفربول يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته أمام روما

روما-سانا

بلغ ليفربول الانكليزي نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم على الرغم من خسارته في مباراة الاياب أمام مضيفه روما الايطالي بنتيجة4-2 لكنه فاز بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين.

وانتزع ليفربول التقدم عن طريق ساديو ماني لكن هدفا غريبا سجله جيمس ميلنر بالخطأ في مرماه عادل الكفة لروما.

ووضعت ضربة رأس من جورجينيو فينالدم ليفربول في المقدمة ثانية لكن روما عادله عن طريق ايدن جيكو.

واحرز ناينجولان هدفا من مسافة بعيدة ليرفع النتيجة لفريقه روما الى 3-2 في الدقيقة 86 ثم سجل الرابع من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لكن الأمر بدا متأخرا للغاية بالنسبة للفريق الإيطالي الذي خسر لقاء الذهاب 2-5 على ملعب ليفربول.

ويواجه ليفربول ريا ل مدريد في نهائي دوري الأبطال في الـ26 من الشهر الجاري.