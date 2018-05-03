إيران تؤكد على حق جميع الدول باستخدام التقنيةالنووية لأغراض سلمية

طهران-سانا

انتقد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي استغلال بعض الدول للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدا أنه لا يحق لمصنعي السلاح النووي منع الدول الأخرى من استخدام التقنية النووية للأغراض السلمية بذريعة حظر الانتشار.

ولفت نجفي خلال كلمة في إطار الأسبوع الثاني من اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المنعقد حاليا في جنيف إلى أن حق تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية والمشاركة الكاملة في تبادل المعدات والمواد والتقنية النووية للاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية يشكل أحد الأهداف الأساسية لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية “إن بي تي” مذكرا بأن المادة الرابعة من المعاهدة نصت على تنفيذ هذا الحق.

وشدد نجفي على أهمية إجراءات الأمان في استخدام التقنية النووية موضحا أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية أخذت بعين الاعتبار إجراءات السلامة النووية بشكل جاد للغاية واتخذت في هذا المجال خطوات مهمة للارتقاء بمستوى الأمان في منشآتها ونشاطاتها النووية.