12 شاعراً في ملتقى منارات الشعري بثقافي السويداء

السويداء-سانا

استضاف المركز الثقافي في مدينة السويداء مساء اليوم ملتقى منارات الشعري الذي يضم شعراء وأدباء من مختلف المحافظات أغنوا الأمسية بأشعارهم وتجاربهم المختلفة.

وأكدت القصائد التي ألقاها 12 شاعراً من حيث أساليبها وموضوعاتها في معظمها على حب الوطن والتضحية في سبيل رفعته ووحدته وتخليد الشهداء والتضحيات التي يقدمها بواسل جيشنا في الذود عن ربوع الوطن إضافة إلى بعض القصائد الوجدانية.

مدير الثقافة بالسويداء منصور حرب هنيدي اشار إلى أن هذه الفعالية دليل على أن الشعب السوري قادر على تجاوز محنته رغم محاولات العقول المعتمة النيل من حضارته وثقافته حيث ما يزال الحب يجمع أبناءه.

بدوره لفت مدير ومؤسس الملتقى حسن داوود بأن منارات تسعى دائما إلى التلاقي وتجسيد المحبة والاخاء في جميع أرجاء الوطن والتأكيد على أن مفكري ومثقفي سورية يشكلون رديفا وجنودا حقيقيين الى جانب الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب.

من جانبها قدمت منسقة اللقاء في المحافظة الشاعرة وحيدة مسعود ومضة قالت فيها: “نصف نافذة تكفي ليمر الهواء والضياء … تكفي لنتأمل دروب الوعد… فقد تحمل لنا وقع خطا القادمين… ليحرروا هياكل ابتساماتنا من معتقلات الآلام”.

شارك في اللقاء شعراء من مختلف المحافظات منهم ابراهيم الهاشم و ريم البياتي و رفعت ذيب و منال دعيفيس و هناء يزبك و وحيدة مسعود و طاهر الخطيب و يحيى أبو حسون و غسان الأحمر و آسية يوسف والدكتورة ورد الجط.

وجرى خلال الملتقى تقديم أول عمل ورقي لمجموعة منارات حيث تعاون 52 شاعرا وشاعرة لإصدار “ديوان منارات المحبة” في جزئه الأول.