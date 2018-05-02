اختتام عروض مسابقتي الأفلام الاحترافية القصيرة ودعم سينما الشباب بدار الأسد

دمشق-سانا

أسدل الستار مساء اليوم على عروض مسابقتي “الأفلام الاحترافية القصيرة” و “دعم سينما الشباب” في مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة الخامس الذي تقيمه المؤءسسة العامة للسينما بدار الأسد للثقافة والفنون في انتظار إعلان أسماء الأفلام الفائزة مساء غد.

عروض المسابقتين التي توزعت على فترتي عرض في قاعتي الدراما والمتعددة الاستعمالات شهدت عرض الفيلم المصري “نطفة” ضمن مسابقة الأفلام الاحترافية وهو من كتابة وإخراج حسين فريد ويتحدث على مدار ما يقارب 5 دقائق عن جنين يرفض الخروج من رحم والدته لأن العالم الخارجي ليس كما يحلم.

وفي المسابقة ذاتها عرض الفيلم العراقي “ورقة التوت” سيناريو سعد هدابي وإخراج جاسم كردلة ويتناول على مدار 14 دقيقة قصة لحارس مسؤول عن جثث الموتى ونظرته لهذه الأجساد وهو من تمثيل أسعد عبد المجيد وأحمد الشيباني وأحمد العربي.

وعلى مدار 6 دقائق تناول الفيلم الوثائقي اللبناني “الحياة لك ولغيرك” سيناريو وإخراج عوني عبد الرحيم طقوس العبادة والأديان في الهند.

من جهة ثانية عرض في مسابقة دعم سينما الشباب فيلم “زلغوطة” سيناريو وإخراج قصي الشهابي وسوناتا سكاف وتناول على مدار 15 دقيقة محاولة أحد شبان المناطق المحاصرة من الإرهابيين صنع جو خاص بعيد عن المآسي التي تمر بهذه المنطقة وهو من تمثيل جابر جوخدار وتوليب حمودة ومازن عباس ونيرمين شوقي وضيوف الشرف هم جمال قبش وانعام الدبس ونسرين فندي.

وعلى مدار 8 دقائق تحدث فيلم “حبل سري” إخراج أماني الأكرمي عن رياضي يسعى للوصول إلى العالمية ورفع علم بلده عالياً لكنه يتعرض لموقف يحول دون بلوغ هدفه وهو من تمثيل علي حبيب ونسرين فندي والطفل سيزار عبد القادر.

يذكر انه عرض 29 فيلما هي نتاج الموسم الخامس لمشروع دعم سينما الشباب تتنافس على 6 جوائز إضافة إلى 23 فيلما من 6 دول عربية هي سورية ولبنان والعراق ومصر وتونس وعمان تتنافس فيما بينها على 3 جوائز.

رشا محفوض وشذى حمود