اليد الحرفية السورية تقدم أشكالا إبداعية مختلفة في “أيام التراث الخامس”

الأربعاء / 2 / 05 / 2018
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
برلمانية تشيكية: العدوان الثلاثي على سورية يعيق التوصل لحل سياسي
2018-05-02
حزب الجيل المصري: وحدة سورية وتماسكها خط أحمر لايمكن التنازل عنه
2018-05-01
لقاء تضامني في بيروت بذكرى خطف مطراني حلب من قبل الإرهابيين
2018-05-01
المجمع الأنطاكي المقدس: نصلي من أجل السلام في سورية
2018-04-30
السيسي: ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية
2018-04-29
فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في روسيا يعقد مؤتمره السنوي
2018-04-29
نساء البرازيل وغوياس يدنّ العدوان الثلاثي على سورية
2018-04-29
محليات
متنبئ جوي: النصف الأول من أيار يحمل هطولات مطرية غزيرة
2018-05-02
آليات ومعايير لاكتشاف الطلاب المتميزين في الجامعات ضمن ورشة عمل لهيئة التميز والإبداع
2018-05-02
الأحد المقبل عطلة عيد الشهداء
2018-05-02
البدء بأعمال استصلاح أراض بالسويداء لتأهيلها للاستثمار الزراعي
2018-05-02
المواطنون في درعا.. بين أجور المعاينة الطبية الحقيقية وتسعيرة النقابة
2018-05-02
افتتاح مركز دمر للتدريب الفندقي والسياحي بعد تأهيله
2018-05-02
مجاهد من السويداء يودع الحياة بعد 83 عاما على إنزاله العلم الفرنسي عن قلعة السويداء
2018-05-02
رياضة
تأجيل الحسم على بطاقتي التأهل إلى الدوري الممتاز لكرة القدم
2018-05-02
الفيفا يقترح إقامة كأس عالم مصغرة كل عامين
2018-05-02
خمسة مراكز متقدمة لمنتخب السويداء لألعاب القوى في بطولة اليوم العالمي
2018-05-02
الاتحاد يلتقي الطليعة والوحدة في مواجهة المجد
2018-05-02
لين أحمد.. جدارة وتميز في بطولة الجمهورية للملاكمة
2018-05-02
نادي السيارات السوري ينظم دورات تدريبية للأندية العربية
2018-05-02
الساحل في مواجهة سهلة مع الكسوة لحسم التأهل إلى الدوري الممتاز لكرة القدم
2018-05-02
اقتصاد
النفط يرتفع مجددا والإمدادات الأميركية تحد من المكاسب
2018-05-02
عشرات الصناعيين يتسلمون منشآتهم في منطقة القدم بعد تحريرها من الإرهاب
2018-05-02
المصرف الزراعي يستأنف منح القروض
2018-05-02
إقبال جيد على زراعة القطن بالحسكة.. والمساحة المزروعة تصل إلى 3500 هكتار
2018-05-02
ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف تركيا بسبب تدهور عملتها وازدياد التضخم
2018-05-02
إنتاج المدينة الصناعية في الشيخ نجار يعود إلى السوق بعد دحر الإرهاب- فيديو
2018-05-01
صناعيو سورية صمدوا وأوصلوا شعار “صنع في سورية” إلى جميع دول العالم- فيديو
2018-05-01
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