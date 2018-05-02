من الجولان السوري المحتل.. فيلم شوك الياسمين ضيف مهرجان سينما الشباب

دمشق-سانا

عرض الفيلم القصير “شوك الياسمين” القادم من الجولان السوري المحتل كضيف ضمن فعاليات مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة بدورته الخامسة والذي تقيمه المؤءسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة وذلك في القاعة متعددة الاستعمالات بدار الاسد للثقافة والفنون.

عن فكرة الفيلم ومشاركته كضيف على المهرجان قال علي ديوب المشرف الفني للفيلم في تصريح لسانا:”شوك الياسمين عبارة عن ومضة من شباب وشابات من الجولان السوري المحتل أرادوا ايصالها لوطنهم سورية ولا سيما أنهم عندما كانوا يدرسون في جامعة دمشق كان يعملون مع النادي السينمائي الطلابي وشاركوا بنشاطات متعددة بينها الاسبوع الثقافي للجولان السوري المحتل والذي كانوا يعرضون نتاجهم السينمائي فيه”.

وتابع ديوب رغب الشباب المشاركون في الفيلم بالتواصل مع بلدهم الأم سورية فأرسلوا لي المادة الخام مع تصور للسيناريو وقمت بإجراء العمليات الفنية اللازمة للفيلم وتم وضع الموسيقا التصويرية له مشيراً إلى أن صناع شوك الياسمين أحبوا أن يؤكدوا وقوفهم مع وطنهم في حربه التي يخوضها ضد الإرهاب وداعميه.

الفيلم الذي تصل مدته لسبع دقائق يحكي عن حالة قلق لدى فتاة كانت تقيم في دمشق وتزوجت في الجولان السوري المحتل واثناء سنوات الحرب على سورية كان ينتابها كابوس رمز اليه صناع الفيلم بسمكة ترتعد خارج المياه وهي بحالة احتضار وينتهي الفيلم والفتاة تمسك بالشريط الشائك الذي يفصل الجولان السوري المحتل عن الوطن الأم.

“شوك الياسمين” من تأليف وإخراج روز فرحات وانتاج عطا فرحات وتمثيل كل من نتالي صالح وأمير شعلان وتصوير رجائي الخطيب وموسيقا تصويرية رجاء الأمير وعزف كمان نظير مواس والاشراف الفني علي ديوب.

محمد سمير الطحان