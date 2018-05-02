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الجيش يعثر على شبكة خنادق وأنفاق وأسلحة إسرائيلية داخل أوكار الإرهابيين بالقدم والحجر الأسود

2018-05-02

تصوير:فرحان الفاضل

 

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