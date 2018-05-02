استطلاع:أغلبية الأميركيين يرون أن ترامب غير صادق

واشنطن-سانا

أظهر استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه اليوم أن أغلبية المواطنين الأميركيين يعتقدون أن ترامب “غير صادق” أو نادرا ما يقول الحقيقة.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته شبكة “ان بي سي” الإخبارية الأميركية أن أكثر من 61 بالمئة من الأميركيين الذين أدلوا بآرائهم أعربوا عن عدم ثقتهم بتصريحات ترامب واعتبروا أن “لديه مشكلة دائمة في قول الحقيقة”.

وأشار الاستطلاع إلى أن انقسام الرأي بين الأميركيين حول مدى صدق ترامب يتباين تبعا للأحزاب السياسية حيث يرى 94 بالمئة من الديمقراطيين أن الرئيس الأميركي لا ينطق بالحقيقة أبدا في حين أبدى 22 بالمئة من الجمهوريين رأيا مماثلا.

ويواجه ترامب منذ تسلمه الرئاسة انتقادات واسعة سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها لقراراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتصريحاته الاستفزازية والعنصرية حيث لم يكتف بتصعيد الأوضاع على مستوى الأوضاع الدولية بل عمل على اتخاذ المزيد من القرارات العنصرية والمخالفة لحقوق الإنسان.

فقد وقع في الـ 27 من كانون الثاني من العام الماضي مرسوما يحظر الهجرة والسفر من عدة دول في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة ما أثار حملة تنديد دولية واسعة.

وعاد ترامب مطلع العام الجاري ليشعل موجة واسعة من الإدانات والانتقادات حول العالم بعد وصفه دولا أفريقية ومن أميركا اللاتينية يأتي منها مهاجرون إلى الولايات المتحدة بأنها “حثالة” متجاهلا مسؤولية بلاده بشكل كبير عن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في أجزاء كثيرة من العالم بسبب سياساتها وسعيها إلى تحقيق مطامعها في نهب ثروات الشعوب ومقدراتها.