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وحدات من الجيش تتابع عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود جنوب دمشق

2018-05-02

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الجيش يعثر على شبكة خنادق وأنفاق وأسلحة إسرائيلية داخل أوكار الإرهابيين بالقدم والحجر الأسود

تصوير:فرحان الفاضل  

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