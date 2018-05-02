سافرونكوف: إلغاء حق الفيتو سيقوض هيكلية الأمم المتحدة

نيويورك-سانا

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف أن حق النقض فيتو الذي تمتلكه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة يعتبر اللبنة الأساسية في هيكلية الأمم المتحدة ودونه ستفقد الأمم المتحدة استقرارها.

ونقلت وكالة تاس عن سافرونكوف قوله في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول إصلاح مجلس الأمن الدولي أمس:”أن الحديث حول إلغاء الفيتو لا يتوافق مع مناقشات إصلاح مجلس الأمن بل فضلا عن ذلك فانه يتجاوز ويتجاهل حقيقة أن حق الفيتو هو أحد العناصر الحاسمة في نظام الضوابط والتوازنات واحد العناصر الأساسية لصناعة القرار الجماعي”.

وأضاف أن وجود حق الفيتو يحفز أعضاء مجلس الأمن على البحث عن حلول وسط مؤكدا أن سلطة حق النقض ليست امتيازا للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بل إنها مسؤولية ضخمة”.

وأشار إلى أن التوافق بين جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يجعل من الممكن التوصل إلى اتفاقات تأخذ شكل قرارات في المجلس وعلاوة على ذلك فإنه يضمن فرصا عادلة لتنفيذ هذه القرارات.

من جهة أخرى كرر سافرونكوف موقف روسيا الداعم لحصول الدول النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية على مزيد من المقاعد في مجلس الأمن من أجل الحفاظ على طابع متوازن لقرارات المجلس.

يذكر أن المحادثات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي متواصلة منذ عام 1992 لكن البلدان المشاركة فيها لم تتوصل إلى توافق حتى الأن حول أفضل تكوين ممكن للمجلس في اطار الاصلاحات أو عدد أعضائه الدائمين وغير الدائمين أو قواعد تطبيق حق النقض.

وقد بدأت الجولة الحالية من المحادثات في شباط الماضي بينما خصصت الجلسات التي عقدت يومي 30 نيسان والأول من أيار الجاري للقضايا المتعلقة بفئات أعضاء مجلس الأمن الدولي وحق الفيتو والتمثيل الإقليمي.