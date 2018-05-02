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إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى الإرهابيين بريف حمص الشمالي

2018-05-02

دمشق-سانا

أحبطت الجهات المختصة اليوم محاولة إرهابيين تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعضها إسرائيلي الصنع من المنطقة الجنوبية إلى المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حمص الشمالي.

وأفاد مراسل سانا الحربي بأنه تم إحباط تهريب الأسلحة والذخيرة خلال محاولة الإرهابيين نقلها عبر البادية السورية من المنطقة الجنوبية حيث قامت الجهات المختصة بمصادرتها ونقلها إلى مكان آمن.

ولفت المراسل إلى أن الأسلحة المضبوطة شملت عددا كبيرا من قذائف الهاون والصواريخ وكميات كبيرة من الذخيرة لمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إضافة إلى أدوية إسرائيلية الصنع.

وتنتشر في ريف المنطقة الجنوبية مجموعات إرهابية يتبع أغلبها لتنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي الذي يجاهر بدعمها ويقوم بإمدادها بمختلف أنواع الأسلحة وينقل مصابيها إلى مشافيه داخل الأراضي المحتلة.

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إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى الإرهابيين بريف حمص الشمالي

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