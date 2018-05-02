توزيع 400 ألف شتلة خضار للمزارعين في بلدات الغوطة الشرقية

ريف دمشق-سانا

وزعت مديرية الزراعة في محافظة ريف دمشق 400 ألف شتلة خضار للمزارعين في بلدات جسرين وزبدين وكفربطنا وسقبا وعربين ودير العصافير والمليحة بالغوطة الشرقية منها 150 ألف شتلة باذنجان و 75 ألفا فليفلة و 55 ألفا كوسا و55 ألفا خيارا و 65 ألفا بندورة بمعدل 200 شتلة لكل شخص.

مدير الزراعة في دمشق وريفها الدكتور علي سعدات أكد في تصريح لسانا أن المزارعين طالبوا بالمزيد من الشتول والبذار لاستكمال زراعة كامل الأراضي الزراعية في الغوطة الشرقية ولا سيما بعد الهطولات المطرية الماضية التي أسهمت في دعم وتحسين واقع المحاصيل البعلية المتأخرة والأشجار المثمرة البعلية التي كانت مهددة نتيجة انحباس الأمطار في شهر شباط الماضي من خلال تأمين ريات اضافية لها ولا سيما في منطقة القلمون التي زاد منسوبها المطري بنحو 20 بالمئة.

وتبين بعد الحصر الأولي للمساحات الزراعية في بلدات الغوطة الشرقية وفق سعدات أن هناك 3 آلاف دونم مزروعة بالقمح و 1200 دونم مزروعة بالشعير إضافة إلى مساحات مزروعة بالأشجار المثمرة مثل المشمش والإجاص ومساحات من الخضراوات مثل الفول والخس وغيرها.

وأكد مدير الزراعة أنه تم التنسيق مع مديرية الموارد المائية لفتح الأقنية في بلدات عين ترما وسقبا وكفر بطنا وزبدين وجسرين لإيصال المياه إليها كما أن العمل جار لفتح الأنهار المارة في تلك البلدات التي ردمتها التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وفيما يخص المواشي في الغوطة الشرقية بين سعدات انه تم توزيع 250 طنا من الأعلاف بينها مركب حلوب ونخالة وشعير كما تم تلقيح ما يقارب 3 آلاف رأس بقر و 10 آلاف رأس غنم بينما بدأت المديرية بالتنسيق مع مديرية تطوير الثروة الحيوانية بترقين رؤوس الأبقار في مدينة دوما على أن يتم الإنتقال لاحقا إلى بلدات أخرى علما أنه تم الإنتهاء من حصر وترقين أعداد الثروة الحيوانية في حرستا وإدخال ما يزيد على 74 ألف ليتر مازوت للفلاحين بشكل مباشر من محطات الدولة لزوم العملية الزراعية.