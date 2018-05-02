تحديات تواجه تطبيق التأمين الصحي في درعا

درعا-سانا

شكاوى كثيرة لدى موظفي محافظة درعا المشتركين بخدمات شركات إدارة النفقات الطبية منها رفض الشركات لبعض الوصفات الطبية وحذف بعض الأدوية وتأخر إدخال الوصفات والمعاينات على شبكة مزودي الخدمة بالمقابل تشكو الشركات من سوء استخدام بطاقة التامين من المؤمن والطبيب عبر معاينات وزيارات ووصفات وهمية.

ويشكو موظفو الدوائر والمؤسسات العامة من عدم وجود مرجعيات لكل شركات التأمين في المحافظة مطالبين بضرورة الزامها بفتح مكاتب ضمن مدينة درعا وتوسيع الشبكة بإدخال أطباء وصيدليات ومشاف ومخابر ومراكز اشعة جديدة إلى الخدمة.

ويدعو العامل في مديرية زراعة درعا حسن الحسين إلى إيجاد آلية لقبول الزيارات والوصفات وتوسيع عدد الصيدليات المتعاقدة خاصة في الريف والزام الصيدليات بقبول الوصفات المنظمة في المشافي العامة.

يسرى محمد العاملة في مديرية الصحة تشير إلى الخلل الذي يشوب إدخال الوصفة والمبررات التي يقدمها الصيادلة والمتعلقة بانقطاع خدمة الانترنت ما يضطرها إلى السفر والعودة مرارا للحصول على الخدمة الطبية.

ربيع عبد الله موظف في مديرية التربية يبين أنه يضطر إلى تأجيل الوصفة الطبية لنهاية الشهر كونه يعمل ضمن مدارس الدولة في الأرياف ويدفع ثمن الأدوية من راتبه ليعود نهاية الشهر إلى تنظيم وصفة بنفس التشخيص والمرض ويسترد ما صرفه من أدوية وأجور تحاليل وغيرها.

ويطالب الموظفون بإلغاء نسبة التحميل بالنسبة للمعاينة والأدوية لازدياد عمليات الرفض وحذف بعض الأدوية من الوصفة وتشميل المعالجات السنية ضمن كل العقود بالتوازي مع زيادة الاشتراك بنسبة عادلة وزيادة عدد الأطباء مقدمي الخدمة وكذلك الأمر بالنسبة للصيدليات خاصة في الأرياف.

مدير فرع المؤسسة السورية للتأمين المهندس جادو الزعبي يبين أن الفرع يتابع شكاوى المشتركين ويعالجها بالتعاون مع الإدارة العامة ويتواصل مع شركات الخدمات الطبية بشكل مستمر خاصة التي لها مرجعية ضمن المحافظة لتذليل صعوبات تطبيق التأمين.

ويلفت الزعبي إلى الخلل الذي يشوب تطبيق التأمين في مجال تنظيم زيارات ووصفات دون مرض أو تجميع البطاقات لدى طبيب معين وتنظيم زيارات دورية لعدد كبير من العمال موضحا أن الفرع اضطر لإخراج بعض الأطباء من الشبكة بعد ورود شكاوى عن استخدام بطاقات لموظفين دون حق وتنظيم زيارات وهمية.

الدكتور بسام الحريري مدير مكتب شركة غلوب مد لإدارة النفقات الطبية يبين أن عقد التأمين الصحي له محددات واضحة وضعتها المؤسسة السورية للتأمين بيد أن العقد يعاني من سوء الاستخدام من المؤمن عليه والطبيب مضيفا أن رفض بعض الوصفات يعود لخطأ التشخيص أو خروج الطبيب المتعاقد عن اختصاصه أو إجراء زيارات لطبيب غير مختص.

قاسم المقداد