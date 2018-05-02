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عــاجــل الخارجية: استمرار “التحالف” بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري وقيامه بدعم بقايا تنظيم داعش الإرهابي يؤكد أن الهدف الوحيد لهذا التحالف هو تقويض سيادة ووحدة أراضي سورية

وزارة الخارجية والمغتربين توجه رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول المجزرة التي ارتكبها “التحالف الدولي” المارق على الشرعية الدولية الذي تقوده الولايات المتحدة بقصف الأحياء السكنية في قرية الفاضل بريف محافظة الحسكة الجنوبي

2018-05-02

انظر ايضاً

الخارجية: استمرار “التحالف” بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري وقيامه بدعم بقايا تنظيم داعش الإرهابي يؤكد أن الهدف الوحيد لهذا التحالف هو تقويض سيادة ووحدة أراضي سورية

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