وزارة الخارجية والمغتربين توجه رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول المجزرة التي ارتكبها “التحالف الدولي” المارق على الشرعية الدولية الذي تقوده الولايات المتحدة بقصف الأحياء السكنية في قرية الفاضل بريف محافظة الحسكة الجنوبي