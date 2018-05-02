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عــاجــل الخارجية: استمرار “التحالف” بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري وقيامه بدعم بقايا تنظيم داعش الإرهابي يؤكد أن الهدف الوحيد لهذا التحالف هو تقويض سيادة ووحدة أراضي سورية

اللاذقية اليوم

2018-05-02

تصوير: وعد جورية

 

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الخارجية: استمرار “التحالف” بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري وقيامه بدعم بقايا تنظيم داعش الإرهابي يؤكد أن الهدف الوحيد لهذا التحالف هو تقويض سيادة ووحدة أراضي سورية

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