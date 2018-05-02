متنبئ جوي: النصف الأول من أيار يحمل هطولات مطرية غزيرة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وبين المتنبئ الجوي هاشم شربا في تصريح لـ سانا أن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي مترافقة مع منخفضات حرارية محلية سطحية ما يؤدي إلى هطولات غزيرة تعطي كميات كبيرة من المطر مصحوبة بالبرد والعواصف الرعدية خلال فترة قصيرة من الزمن وتكون هذه الزخات المطرية خلال ساعات التسخين الشمسي الأعظمي التي تعمق المنخفضات الحرارية المذكورة.

ولفت شربا إلى أن هذه الحالة الجوية السائدة هي حالة طبيعية ومتوقعة نتيجة الشتاء الماضي الدافئ نسبيا والذي أدى لتخزين مقدار كبير من الحرارة ضمن المسطحات المائية والبحار الموجودة في المنطقة ونتيجة لذلك فقد امتدت المنخفضات الحرارية كمنخفض البحر الأحمر الذي ينشط في الفصول الانتقالية باتجاه المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد وهذه الظواهر أشبه بالمناخ الموسمي الموجود في بلدان كالهند واليمن والتي لا تعاني من شتاءات باردة.

أما عن الأوضاع الجوية في الأيام القادمة فتوقع المتنبئ الجوي كناز كيوان تكرار الوضع الحالي خلال النصف الأول من الشهر الجاري بفعالية جوية تختلف من منطقة لأخرى من حيث الغزارة وكميات الهطول.

والجدير ذكره أن كميات المطر الهاطلة بلغت معدلها السنوي العام في العديد من المناطق ومنها دمشق والمنطقة الجنوبية والساحلية.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو غدا بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة أحيانا محذرة من تشكل السيول في المنحدرات والوديان وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 29/14 المنطقة الجنوبية 30/15

المرتفعات الجبلية 23/13 المنطقة الوسطى 30/18

المنطقة الساحلية 32/20 المنطقة الشمالية 26/18

منطقة الجزيرة 30/16 المنطقة الشرقية 32/19

منطقة البادية 31/16