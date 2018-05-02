إكثار درعا: الحقول الإكثارية جيدة والموسم مبشر

درعا-سانا

أكد مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في درعا أن الأمطار الأخيرة أسهمت في تحسين أوضاع الحقول المروية للمؤسسة والواقعة ضمن المناطق الآمنة مبينا أن واقع الحقول التابعة للمؤسسة “جيدة” والموسم مبشر وتقديرات الإنتاج تتراوح بين 6 و 7 آلاف طن من بذار القمح.

وأشار مدير فرع المؤسسة غازي الناصيف بتصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الجولات الميدانية مستمرة حتى موسم الحصاد لتنقية الحقول من الأعشاب والأجناس الغريبة بما يسهم في الوصول إلى أعلى إنتاج مبينا أن الفرع يتابع الآن نحو 20 ألف دونم مزروعة بالقمح المروي.

وتتضمن خطة الفرع للموسم الزراعي الحالي زراعة 534 طنا من بذار القمح لإنتاج 8 آلاف طن ونحو 94 طنا من بذار الشعير لإنتاج 750 طنا.