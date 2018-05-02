الخارجية الإيرانية تنفي علاقة سفارتها في الجزائر بجبهة البوليساريو

طهران-سانا

نفت وزارة الخارجية الإيرانية الادعاءات المغربية حول علاقة سفارة إيران في الجزائر بجبهة البوليساريو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريح اليوم: “إن ادعاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة حول تعاون أحد الدبلوماسيين الإيرانيين مع جبهة البوليساريو غير صحيح وغير موضوعي وخلاف الواقع”.

وأكد قاسمي أن سياسة إيران المبدئية قائمة على احترام سيادة الدول وأمنها واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي سياق متصل نفت سفارة إيران بالجزائر في بيان لها هذه الادعاءات مؤكدة التزامها بممارسة دورها القانوني والطبيعي في توطيد وتعميق العلاقات الطيبة بين البلدين إيران والجزائر.

وقد نفت جبهة البوليساريو مزاعم المغرب وأكدت أنها ملفقة وكاذبة مشيرة إلى أنها لا تتعاون مع إيران.

يذكر أن النزاع في الصحراء الغربية مستمر منذ أكثر من 40 عاما جراء رفض المغرب الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة والمبادرات التي قدمتها حيال الصحراء الغربية.

وتاسست جبهة البوليساريو “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” في الـ 20 من أيار 1973 وأعلنت في الـ 27 من شباط 1976 قيام الجمهورية العربية الصحراوية وشكلت أول حكومة صحراوية وهي تتمتع بعضوية كاملة في الاتحاد الافريقي ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ولا تعترف بالجمهورية الصحراوية كدولة عضو في الأمم المتحدة لكنها تعترف بجبهة البوليساريو كمفاوض للمغرب.