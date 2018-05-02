مسرحية ابن عربي على خشبة القباني السبت المقبل

دمشق-سانا

تفتتح مسرحية ابن عربي من إنتاج مديرية المسارح والموسيقا عروضها عند الساعة السادسة من مساء السبت القادم على خشبة مسرح القباني في دمشق.

العرض الذي يخرجه الفنان علي صطوف ومن تأليفه بالتعاون مع خلدون قاروط تدور قصته حول شاب يعاني صراعا مع ذاته في ظل ظروف الحرب على سورية بين طموحه بالهجرة وعاطفته التي تدفعه للبقاء حيث يجسد الفنان خلدون قاروط شخصية الشاب بينما تجسد الفنانة رنا ريشة عقله.

ويضم فريق العمل مخرج مساعد نوفل حسين وتصميم الديكور والاكسسوار محمد وحيد قزق وتصميم الإضاءة بسام حميدى وموسيقا سامر الفقير وتصميم الإعلان وتصوير فوتوغراف بسام البدر وتصميم الأزياء والماكياج سهى العلي وتنفيذ فني للديكور الدكتورة عروب المصري وتنفيذ ديكور ليلاس عبود وتنفيذ الصوت مزاحم عليان ومدير منصة هيثم مهاوش ومشرف ملابس يوسف النوري وتحريك ديكور محمد مهاوش ومسؤول اكسسوار علي النوري.