تمديد مهرجان ربيع حماة حتى الـ 17 من الشهر الجاري

حماة-سانا

مددت اللجنة العليا لمهرجان ربيع حماة الرابع عشر فترة المهرجان حتى الـ 17 من أيار الجاري بدلا من العاشر منه كما كان مقررا استجابة لرغبة الفعاليات التجارية والأهلية في المحافظة.

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن تمديد المهرجان: “جاء تلبية لرغبة ومطلب الأهالي والتجار والصناعيين المشتركين في معرض التسوق حول القلعة”.

وأوضحت اللجنة أنه فيما يخص أكشاك التسوق الشاغرة في محيط معرض التسوق حول القلعة فإن اللجنة ارتأت تخفيض رسوم الاشتراك فيها حتى 100 ألف ليرة سورية لكل منها لمضي نحو نصف مدة المهرجان وتحفيزا لباقي الفعاليات التجارية والاقتصادية للاشتراك بمعرض التسوق.

وكانت الدورة الرابعة عشرة من المهرجان انطلقت في الـ 25 من نيسان الماضي بعد انقطاع خلال سنوات الأزمة الأمر الذي اعتبره القائمون على المهرجان مؤشرا واقعيا على التعافي الأمني والاقتصادي في حماة خصوصا وفي سورية عموما.