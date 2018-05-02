وحدات الجيش تتابع عملياتها ضد الإرهابيين جنوب دمشق وتكبدهم خسائر كبيرة في الحجر الأسود

ريف دمشق-سانا

في إطار عملياتها لإنهاء الوجود الإرهابي من جنوب مدينة دمشق تمهيدا لإعلان الغوطة الغربية خالية من الإرهاب خاضت وحدات من الجيش العربي السوري خلال الساعات القليلة الماضية معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية على عدة محاور في منطقة الحجر الأسود مكبدة الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

وأفاد مراسل سانا الحربي من جنوب دمشق بأن وحدات الجيش تنفذ عمليات تكتيكية دقيقة على خط النار الأول باتجاه نقاط يتحصن فيها قناصون ومجموعات إرهابية اتخذت من الأبنية السكنية جنوب الحجر الأسود منطلقا لشن اعتداءاتها في محاولة منها لتشكيل كثافة نارية لإعاقة تقدم مجموعات الاقتحام.

ولفت المراسل إلى أن الوحدات المقاتلة تخوض معارك في منطقة عمرانية كثيفة وضيقة المساحات وتتقدم بدقة نحو مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية وسط حالة من الانهيارات في صفوف الإرهابيين الذين يتسللون بين الجادات السكنية وتحتها عبر الأنفاق ساحبين جثث قتلاهم ومصابيهم إلى أوكارهم في عمق المنطقة.

وبين المراسل أنه بحسب التكتيكات وخطط العمليات الدقيقة التي يضعها القادة الميدانيون ينفذ سلاحا الجو والمدفعية والمدافع الرشاشة ضربات دقيقة بالتوازي مع عمليات وحدات الجيش للتمهيد وضرب نقاط ارتكاز ومحاور إمداد الارهابيين في عمق محاور الاشتباك ونقاط تحصن المجموعات الإرهابية وأوكارها.

وضيقت وحدات من الجيش الخناق على المجموعات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق بعد سيطرتها على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة وأطبقت عليها من عدة محاور تمهيدا للقضاء عليها وتطهير المنطقة من رجسها.