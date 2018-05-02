مقتل يمني بقصف بوارج النظام السعودي قوارب الصيادين

صنعاء-سانا

قتل صياد يمني جراء قصف بوارج النظام السعودي قوارب صيد قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن “طائرات العدوان السعودي ومدفعيته واصلت استهداف عدد من المحافظات اليمنية حيث شن طيران العدوان 15 غارة على مجازة وطخية ومندبة وآل صبحان بمديرية باقم بمحافظة صعدة فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه ومنطقة الغور بمديرية غمر”.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أيضا 12 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وغارة بالقرب من مفرق الصومعة في مكيراس بمحافظة البيضاء.

ويواصل تحالف العدوان السعودي ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني خلال عدوانه المتواصل على اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات والذي خلف عشرات آلاف الضحايا إضافة إلى تدمير واسع في البنى التحتية.