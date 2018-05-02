البدء بأعمال استصلاح أراض بالسويداء لتأهيلها للاستثمار الزراعي

السويداء-سانا

بدأ فرع مشاريع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر بالسويداء تنفيذ عمليات استصلاح للموسم الحالي ضمن خطة تشمل مساحة قدرها 2100 دونم بغية تأهيلها لتكون جاهزة للاستثمار الزراعي.

وأشار مدير الفرع المهندس حسام جمول في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن عمليات الاستصلاح بدأت حاليا ضمن أراضي قرية الشبكي لتشمل خلال الفترة القادمة مواقع في بلدة المشنف وقرى سهوة الخضر ودوما وتيما ومنطقة ظهر الجبل.

وأكد جمول أهمية هذه الأعمال لزيادة المساحات الزراعية المستثمرة والإنتاج الزراعي لافتا إلى الجهود المبذولة للعمل بالمشروع واستمراره رغم الصعوبات المتمثلة بنقص الكادر العامل وقدم الآليات وعدم توافر القطع التبديلية اللازمة.

وكان فرع مشاريع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر بالسويداء جهز العام الماضي (1952) دونماً من الأراضي للاستثمار الزراعي في قرى أم ضبيب والغارية وعنز وسالة ونمرة شهبا.