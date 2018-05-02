الأرصاد: زخات رعدية متوقعة فوق مناطق متفرقة وتحذير من تشكل السيول

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو العليا كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة أحيانا ويحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان والرياح متقلبة الى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها ويستمر هطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…