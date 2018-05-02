برلمانية تشيكية: العدوان الثلاثي على سورية يعيق التوصل لحل سياسي

براغ-سانا

أكدت النائب التشيكية في البرلمان الأوروبي كاترجينا كونيتشنا أن العدوان الثلاثي الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سورية من دون أي أدلة على مزاعم روجتها لتبريره وتم فيه تجاهل القانون الدولي يعرقل التوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها.

وأشارت كونيتشنا في حديث للتلفزيون التشيكي إلى أن “تغاضي أوروبا عما يقوم به النظام التركي في عفرين وغيرها من المدن السورية لا يساعد أيضا في حل الأزمة في سورية” مشددة على ضرورة أن يكون هدف المجتمع الدولي القضاء على المجموعات الإرهابية في سورية لما ستشكله من خطورة على العالم وأوروبا.

واعتبرت كونيتشنا أنه من دون التعامل مع روسيا كشريك كامل في حل الأزمات الدولية ومن بينها الأزمة في سورية فلن يتم تحقيق هذا الهدف.