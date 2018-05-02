2 أيار 1933- الزعيم النازي أدولف هتلر يقرر حظر كل النقابات العمالية في ألمانيا

دمشق-سانا

1911 – القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس المغربية لإجهاض الثورة التي شهدتها المدينة مع عدد من المدن الأخرى احتجاجا على الظلم والتعسف الذي يمارسه الفرنسيون.

1933 – الزعيم النازي أدولف هتلر يقرر حظر كل النقابات العمالية في ألمانيا.

1935 – تدشين ناطحة السحاب الأمريكية (إمباير ستيت) في مدينة نيويورك وكانت البناية ذات الطوابق المائة واثنين أعلى بناية في العالم آنذاك.

1945 – القوات السوفييتية تعلن سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية.

1951 – تأميم النفط في إيران.

1952 – انطلاق الطائرة (كوميت 1) وهي أول طائرة مدنية نفاثة في التاريخ من مطار هيثرو في لندن.

1953 – تنصيب الملك فيصل الثاني ملكا على العراق وذلك بعد انتهاء مدة وصاية خاله الأمير عبد الإله التي دامت 14 سنة.

1991 – أمين عام الأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويلار ينشئ لجنة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 687 الصادر في 5 نيسان 1991.

2011 – الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن أن بلاده قامت بقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عملية عسكرية قرب إسلام آباد.

من مواليد هذا اليوم

1660 – ألساندرو سكارلاتي.. موسيقي إيطالي.

1737 – ويليام بيتي.. رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق.

1935 – الملك فيصل الثاني ملك المملكة العراقية.

من وفيات هذا اليوم

1519 – ليوناردو دا فينشي.. رسام إيطالي.

1941 – إبراهيم طوقان.. شاعر فلسطيني.

1979 – جوليو ناتا.. عالم كيمياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1963.

أعياد ومناسبات

عيد العلم في بولندا.

يوم المعلم في إيران.