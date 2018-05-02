مقتل سبعة عراقيين وإصابة 13 بهجوم إرهابي شمال بغداد

بغداد-سانا

قتل سبعة مدنيين عراقيين وأصيب 13 آخرون إثر هجوم إرهابي نفذه تنظيم “داعش” في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وقال مصدر أمني في بغداد للسومرية نيوز أن “إرهابيين من تنظيم “داعش” شنوا اليوم هجوما على قضاء الطارمية شمالي بغداد وأطلقوا النار عشوائيا

في منطقة 14 رمضان بالقضاء ما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين وإصابة 13 بجروح” مبينا أن “خلايا نائمة تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي هي من نفذت الهجوم واستهدفت أشخاصا معينين”.

وأضاف المصدر.. أن القوات الأمنية أغلقت مداخل ومخارج القضاء وبدأت بحملة تفتيش في منطقة 14 رمضان.

وكان شرطي عراقي قتل وأصيب آخر في وقت سابق اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بدورية راجلة شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.