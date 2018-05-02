الشرطة الفرنسية تعتقل مئتي شخص خلال مسيرة عيد العمال في باريس

باريس-سانا

اعتقلت الشرطة الفرنسية مئتي شخص خلال قمعها مسيرة عيد العمال في باريس مستخدمة الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المسيرة التي شارك فيها أكثر من خمسين ألفا.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تستنكر السياسات الاقتصادية للإدارة الفرنسية وتدعو إلى التصدي لها من بينها “باريس انهضي” و”ضد ماكرون وعالمه” معربين عن رفضهم لإعادة النظر في “المكتسبات الاجتماعية” ومطالبين بـ “التقدم الاجتماعي والسلام والتضامن الدولي”.

وقدرت نقابة “سي جي تي” العمالية وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية عدد المشاركين في مسيرة باريس بـ 55 ألفا إضافة إلى عشرات الآلاف في مدن أخرى متحدثة عن 210 آلاف في مختلف أنحاء البلاد فيما تحدثت وزارة الداخلية عن مشاركة 134 ألفا.

ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية فإن قوات الأمن تعرضت في باريس لرشق بـ “مقذوفات” ما دفع عناصر الشرطة إلى الرد باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه واعتقال مئتي “ملثم”.

وكان عشرات آلاف الأشخاص من العاملين في القطاعين العام والخاص والطلاب تظاهروا منتصف الشهر الماضي احتجاجا على سياسات وخطط الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاقتصادية والاجتماعية.

يشار إلى أن شعبية ماكرون شهدت انحدارا حادا جراء السياسات التي يتبعها في كل المجالات لدرجة أن المتظاهرين حاولوا اسكاته لدى محاولاته مخاطبتهم واطلقوا صيحات استهجان قوية ضده.