مواضيع اجتماعية وإنسانية طرحتها أفلام اليوم الرابع من مهرجان سينما الشباب

دمشق-سانا

نحت عروض اليوم الرابع من مسابقة دعم سينما الشباب في مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة الخامس لقضايا إنسانية واجتماعية ناجمة عن الحرب الإرهابية على سورية.

وافتتحت فترة العرض الأولى بفيلم “طاحونة الهواء” من إخراج سنان درويش وتمثيل علي حبيب وسلمى سليمان ويروي في تسع دقائق قصة فتاة يضيع حبها في زحام الأحداث وشاب عشريني يبحث عن مهرب من ظروف الحرب.

أما فيلم “السيناريو الأخير” وهو من سيناريو وإخراج سنا الأتاسي وفراس جرار على مدى تسع دقائق فيتحدث عن حالة العزلة والوحدة التي يعيشها الإنسان بعد أن يكون حقق انجازات على الصعيد الشخصي وهو من تمثيل رنا ريشة.

أما فيلم “رسالة غير كافية” فيدور محور قصته حول تاثير الحرب على خيارات مجموعة من الناس وهو من إخراج زكي الشيباني ومجد شيبان وتمثيل بيدروس برصوميان ولبابة صقر ومنار شعبان وأمير حسين ونوار حيدر وحسام حمدان والطفل علي فرزوم.

أما الفترة المسائية فافتتحت بعرض فيلم “سيرة رجل مات في الحرب” من إخراج ثائر ابراهيم ومحمد خير الرحبي وتؤكد حكايته في 6 دقائق أن لا

مكان في الحياد وسط الحروب وأن الجميع متضرر وهو من تمثيل مجد شيبان ولمى اسماعيل والطفل تيم عبد العزيز .

وتدور أحداث فيلم “حواس” من إخراج حسام شراباتي ومجد سعود في 17 دقيقة حول شخوص معزولة متألمة وتعاني داخليا من انعكاسات الحرب وهو من تمثيل مأمون خطيب ولين غرة ومحسن عباس ومحمد مرادي ويزن مرتجى والطفل شادي جان.

ويحاول الطفل آدم في الفيلم الذي حمل اسمه على مدى سبع دقائق أن يثبت لصديقه أن أفكاره ليست خيالا بل حقيقة قابلة للتطبيق .

الفيلم من سيناريو وإخراج محمد المرادي وتمثيل الطفلين حسن الكردي وهاشم خضور.

شذى حمود