طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ غارات وهمية فوق مناطق جنوب لبنان.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم إن “سبع طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية على مراحل متقاربة ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب وصولا إلى البقاع والشمال وفوق العاصمة بيروت وضواحيها ثم غادرت جميعها الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة”.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت في بيان صباح اليوم عن خرق طائرات العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكه السيادة اللبنانية متجاهلا القرارات الدولية وخاصة القرار 1701.