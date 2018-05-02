انطلاق فعاليات مهرجان المونودراما الأول للشباب بحلب

حلب- سانا

انطلقت اليوم في حلب فعاليات مهرجان المونودراما الاول للشباب الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقا ومسرح حلب القومي ويستمر ستة أيام.

وتضمن اليوم الأول من المهرجان عرضا مسرحيا للمؤلف فرحان بلبل بعنوان “الأشرعة” على مسرح دار الكتب الوطنية بحلب.

وأشار مدير الثقافة بحلب جابر الساجور إلى أن فن المسرح يجسد واقع الحياة دراميا أو كوميديا ويتيح للشباب مجالا كبيرا للإبداع.

الأديب الدكتور فايز الداية تحدث عن فن المونودراما كتجربة جديدة يبدو فيه ممثل واحد على خشبة المسرح “ولكن في الواقع هناك مجموعة من العاملين وراء الكواليس يقدمون عملا مضيئا في عالم المسرح”.

ولفت الممثل الشاب محمد سقا إلى أن هذا المهرجان فرصة للشباب لإبراز موهبتهم وامكانياتهم والإضاءة على عدد من المبدعين منهم ليأخذوا طريقهم إلى مستقبل أفضل.

حضر افتتاح المهرجان حشد من الأدباء والفنانين ورواد المسرح.

زينب شحود