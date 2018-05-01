التخلي عن تناول اللحوم يمنع ثلث الوفيات المبكرة

واشنطن-سانا

أعلن علماء جامعة هارفرد في الولايات المتحدة عن إمكانية منع ثلث الوفيات المبكرة التي تحدث في العالم، إذا تخلى البشر عن اللحوم التي يتناولونها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن العلماء قولهم “أنه بإمكان التغذية النباتية منع حدوث مليون حالة وفاة مبكرة ومعظم الناس لا يقيمون فائدة الحميات النباتية، مع أن العلماء أثبتوا سابقا أن التغذية النباتية تقلص كثيرا خطر الأمراض المزمنة، لأنها لا تحتوي على زيوت مشبعة وكوليسترول، وهي مواد تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وأوضح العلماء أن الحمية النباتية تحتوي على نسب عالية من العناصر الواقية من الأمراض بما فيها فيتامينات C وE والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومركبات كيميائية مفيدة أخرى لذلك فإن مستوى الكوليسترول الضار في دم النباتيين منخفض جدا، ويمتازون بضغط دم ومؤشر كتلة جسم طبيعيين وجميع هذه العوامل تؤثر مباشرة في طول العمر وتخفيض خطر الأمراض المزمنة.