تكريم عمال منشأتي أبقار ودواجن حمص وتدشين 6 حاضنات بيض

حمص-سانا

تقديرا لجهودهم وتفانيهم بالعمل والتزامهم بأداء واجبهم الوطني في مواقع عملهم خلال فترة الأزمة كرمت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم عددا من عمال منشأتي أبقار ودواجن حمص بمناسبة عيد العمال.

وعبر العمال المكرمون عن سعادتهم وفخرهم بالتكريم مؤكدين مواصلة العمل بإخلاص لبناء سورية ودعم الاقتصاد الوطني مطالبين بتشميلهم بالضمان الصحي وتثبيت العقود الموسمية وإعادة النظر بطبيعة العمل لتتناسب مع الجهد المبذول وفتح سقف الحوافز ورفع تعويض اللباس.

كما تم تدشين 6 حاضنات وفقاستي بيض بكلفة 150 مليون ليرة في صالة التفريخ بمنشأة دواجن حمص بمعدل إنتاج 228 ألف صوص كل 21 يوما.

وأشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن المنشأة توفر حاجة المنشآت التابعة لمؤسسات الدواجن والقطاع الخاص وحاليا هناك طلب كبير على الصيصان المنتجة.

كما لفت القادري خلال تفقده مشروع توسيع منشأة أبقار حمص إلى أنه تم تقديم الدعم الحكومي للمنشأة وقدره مليار و900 مليون ليرة سورية لزيادة الطاقة الاستيعابية وإعادة تأهيلها.

وذكر مدير منشأة أبقار حمص المهندس إيلي خولي أنه يتم حاليا تطوير وتحديث المنشأة التي تأسست عام 1979 من خلال صيانة وترميم الحظائر القديمة وإقامة حظائر جديدة بعد دخول قطيع مستورد بلغ عدده 414 بكيرة حامل مستوردة من ألمانيا كما سيتم حفر آبار جوفية وتنفيذ شبكات ري بالرذاذ وإقامة مخمر عضوي بالإضافة إلى شراء تجهيزات وملحقات زراعية لافتا إلى أنه ستصل الطاقة الاستيعابية إلى نحو 550 بقرة حلوبا وإجمالي القطيع 1200 رأس.

ويبلغ إنتاج المبقرة حاليا من الحليب نحو 3 اطنان ونصف طن يوميا ومن المتوقع خلال 4 أشهر بعد استكمال ولادات القطيع المستورد أن يصل الإنتاج لنحو 7 أطنان ونص طن يوميا.

وبين مدير منشأة دواجن حمص الدكتور محمد قيمر أن سعة كل حاضنة 38 ألفا و400 بيضة بطاقة إجمالية 268 ألفا و800 بيضة وهذه الحاضنات ترفع نسبة التفقيس نحو 10 بال مئة عن الجيل القديم ما يتيح الحصول بالدورة الواحدة خلال 21 يوما على 228 ألف صوص وتحسين نوعية الصوص الفاقس ما يساعد في تحسين السمعة التجارية للمنشأة التي تساهم في تأمين البروتين الرخيص للمواطن من لحم الفروج وبيض المائدة.

ولفت رئيس مفقس أمات البياض في منشأة دواجن حمص أيمن بيك إلى أن عمليات التفريخ ضمن الحواضن الست المستوردة والمفقستين تستغرق 18 يوما بالحاضنات و 3 أيام بالفقاسة وأهم ما يميز الحواضن المستوردة هو التحكم فيها وإصلاحها الكترونيا.

شهيدي عجيب