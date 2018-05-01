مباحثات برلمانية سورية إيرانية…بروجردي: وثيقة شاملة للتعاون الاقتصادي في المستقبل القريب

دمشق-سانا

بحثت جمعية الصداقة السورية الإيرانية ولجنتا الأمن الوطني والشؤون الخارجية والعربية والمغتربين في مجلس الشعب مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي في إيران علاء الدين بروجردي والوفد المرافق سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.

وأكد رئيس لجنة الأمن الوطني بالمجلس فيصل الخوري أهمية تطوير العلاقات السورية الإيرانية في كل المجالات وتوقيع الاتفاقيات التي تقوي هذه العلاقات ولا سيما الاقتصادية منها والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية منوها بالدور الكبير الذي قامت بها إيران في الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعم صموده منذ بدء الحرب الإرهابية على سورية.

من جانبه لفت بروجردي إلى عمق ومتانة علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بين الشعبين الإيراني والسوري مبينا ضرورة تسريع وتيرة تطوير كل مجالات التعاون المشترك.

وأعرب بروجردي خلال اللقاء عن استعداد بلاده لنقل تجاربها وخبراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والعلمية والثقافية إلى الجانب السوري وبذل قصارى الجهود في سبيل إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية على سورية مشيرا في هذا الإطار إلى ان عددا من المسؤولين الإيرانيين سيزورون سورية في المستقبل القريب للتوقيع على الوثيقة الشاملة للتعاون الاقتصادي.

بدورهم أشار عدد من أعضاء اللجان في المجلس إلى أهمية تنشيط وتيرة اللقاءات الثنائية لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء السفير الإيراني في دمشق جواد ترك أبادي.