الثلاثاء / 1 / 05 / 2018
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المجمع الأنطاكي المقدس: نصلي من أجل السلام في سورية
2018-04-30
السيسي: ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية
2018-04-29
فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في روسيا يعقد مؤتمره السنوي
2018-04-29
نساء البرازيل وغوياس يدنّ العدوان الثلاثي على سورية
2018-04-29
اللجنة الجزائرية لمساندة سورية ودعم المقاومة تدين العدوان الثلاثي
2018-04-29
شولغين: العدوان الثلاثي يؤكد استخفاف دوله بمنظمة حظر الكيميائي
2018-04-28
لافروف لـ لودريان:العدوان الثلاثي أعاد جهود التسوية بسورية للوراء
2018-04-28
محليات
مباحثات برلمانية سورية إيرانية…بروجردي: وثيقة شاملة للتعاون الاقتصادي في المستقبل القريب
2018-05-01
أحزاب سورية: الطبقة العاملة في سورية تحدت الإرهاب وحافظت على وسائل الإنتاج
2018-05-01
فرصة لهطل زخات رعدية من المطر وتحذيرات من تشكل السيول
2018-05-01
في عيدهم.. عمال سورية أكثر إصرارا لمواصلة العمل وإعادة الإعمار-فيديو
2018-05-01
المهندس خميس للعمال: ندرس زيادة الرواتب.. وتثبيت المؤقتين قريباً
2018-04-30
القبض على عصابات سرقة وخطف وتزوير بالسويداء
2018-04-30
سورية ترحب بنتائج القمة الكورية
2018-04-30
رياضة
ضمن فعاليات مهرجان ربيع حماة..تنظيم سباق للدراجات الهوائية
2018-05-01
محمد صلاح ينال جائزة لاعب العام في استفتاء رابطة كتاب كرة القدم في انكلترا
2018-05-01
الشعلة يحقق اثنتي عشرة ميدالية في بطولة أندية آسيا المفتوحة في الكيك بوكسينغ
2018-04-30
بلنسيه يهدر فرصة التأهل لدوري الأبطال بتعادل سلبي مع إيبار
2018-04-30
فضية وبرونزيتان لمنتخب سورية للسباحة في بطولة الجائزة الكبرى في التشيك
2018-04-29
برشلونة يحرز لقب الدوري الإسباني قبل 4 جولات من النهاية
2018-04-29
نابولي يخسر أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي
2018-04-29
اقتصاد
إنتاج المدينة الصناعية في الشيخ نجار يعود إلى السوق بعد دحر الإرهاب- فيديو
2018-05-01
صناعيو سورية صمدوا وأوصلوا شعار “صنع في سورية” إلى جميع دول العالم- فيديو
2018-05-01
وزارة التجارة الداخلية تؤكد على دعم الطبقة العاملة بشكل مستمر
2018-05-01
لائحة أسعار الخضار والفواكه واللحوم في دمشق
2018-05-01
تراجع أسعار الذهب لأقل سعر في 6 أسابيع مع ارتفاع الدولار
2018-05-01
المصالح العقارية بالسويداء تستعد لإطلاق خدمة القيد العقاري المؤتمت
2018-04-30
زراعي السويداء: إعادة تفعيل القروض القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل بما يخدم التنمية الزراعية
2018-04-30
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استشهاد 25 مدنياً بريف الحسكة في مجزرة جديدة للتحالف الأمريكي
تحرير 42 مختطفا من اشتبرق وإجلاء 5 حالات إنسانية من كفريا والفوعة بالتوازي مع إخراج 200 من إرهابيي مخيم اليرموك إلى إدلب
الجيش يحقق تقدماً جديداً خلال عملياته ضد إرهابيي (داعش) في منطقة الحجر الأسود
برعاية الرئيس الأسد… احتفال عمالي مركزي بمناسبة عيد العمال في الشركة الخماسية بدمشق
مقتل وإصابة عدد من جنود ومرتزقة النظام السعودي في هجوم للجيش اليمني
إصابة 22 مدنياً في اعتداءات لإرهابيي “داعش” بالقذائف على دوار البطيخة عند أطراف مخيم اليرموك
سورية ترحب بنتائج القمة الكورية
الرئيس الأسد لبروجردي: تصعيد العدوان على سورية لن يزيد السوريين إلا تصميما على القضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله
وحدات الجيش تواصل عملياتها ضد الإرهاب في الحجر الأسود وتتقدم على عدة محاور
أضرار مادية جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على حي بابا عمرو وقرية المشرفة في حمص
صناعيو سورية صمدوا وأوصلوا شعار “صنع في سورية” إلى جميع دول العالم
2018-05-01
صناعيو سورية
2018-05-01
maha
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مبادرة مجرة.. فريق شبابي متنوع الاختصاصات لتوسيع مدارك اليافعين وبناء قدراتهم
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تحرير 42 مختطفا من اشتبرق وإجلاء 5 حالات إنسانية من كفريا والفوعة بالتوازي مع إخراج 200 من إرهابيي مخيم اليرموك إلى إدلب
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