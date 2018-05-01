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استشهاد 25 مدنياً بريف الحسكة في مجزرة جديدة للتحالف الأمريكي

2018-05-01

الحسكة-سانا

اعتدى طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن على قرية الفاضل قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي ما تسبب باستشهاد وجرح عشرات المدنيين.

وذكرت مصادر أهلية من منطقة الشدادي لمراسل سانا في الحسكة أن طائرات التحالف قصفت فجر اليوم منازل المواطنين في قرية الفاضل ما تسبب باستشهاد 25 مدنيا بينهم رجلان طاعنان في السن والبقية من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.

ولفتت المصادر إلى أن العدوان الجديد للتحالف تسبب بوقوع دمار في عدد من المنازل والممتلكات الخاصة بالأهالي.

ومنذ أن أنشأته واشنطن من خارج مجلس الأمن في آب عام 2014 اعتدى “التحالف الدولي” عبر طائراته عشرات المرات على الأحياء السكنية في الحسكة ودير الزور والرقة وأريافها ما تسبب باستشهاد وجرح مئات المدنيين ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة في البنى التحتية والمرافق الحيوية.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين أكثر من مرة بالحل الفوري لـ “التحالف الدولي” غير المشروع الذي تأسس خارج إطار الأمم المتحدة ودون موافقة الجمهورية العربية السورية.

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