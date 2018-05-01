لائحة أسعار الخضار والفواكه واللحوم في دمشق

دمشق-سانا

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق اليوم نشرة بأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية الموجودة في أسواق دمشق كالخضار والفواكه والفروج واللحوم والبيض.

وحددت المديرية في نشرة لها تلقت سانا نسخة منها أسعار البندورة البلاستيكية ب 175 ليرة سورية والبطاطا سبونتا مالحة 110 والباذنجان 150 والخيار البلدي 240 والخيار البلاستيكي 100 والكوسا 200 والبصل الفريك 130 والفليفلة 130 والفول البلدي 195 والبازلاء الخضراء 325 والزهرة 275 والملفوف البلدي130 والثوم الأخضر 195 والجزر 150 بينما التفاح 400 والبرتقال 180 ليرة.

وحددت النشرة أسعار كيلو شاورما الدجاج ب3200 ليرة وسندويشة الشاورما وزن 120 غرام ب 400 ليرة والفروج المشوي الذي لا يقل وزنه عن كيلو و400 غرام ب 2300 ليرة والمسحب وزن 1 كيلو ب 2300 ليرة والبروستيد ب 2400 ليرة.

كما حددت النشرة سعر صحن البيض فوق 1800 غرام ب 900 ليرة بينما سجل الفروج الحي 700 ليرة والمذبوح 1000 ليرة .