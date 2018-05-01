في عيد العمال.. إنتاج المدينة الصناعية في الشيخ نجار يعود إلى السوق بعد دحر الإرهاب

حلب-سانا

بحماية بواسل الجيش وجهود العمال عادت عجلة الانتاج في معامل المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب للعمل والدوران معلنة الإصرار على عودة الحياة لهذه المصانع التي طالتها يد الارهاب بالتخريب والتدمير والسرقة لتؤكد في يوم العمال العالمي استمرارها بالانتاج والعطاء والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.

وكان لمراسل سانا جولة على بعض المعامل المنتجة التي أكد أصحابها وعمالها أنهم ماضون في مسيرة بناء الوطن.

المهندس حسن زوعة مدير أحد معامل الغزل والنسيج في حلب قال لـ سانا “كانت معاملنا مدمرة من قبل الارهاب وخاصة الماكينات التي تغزل الخيوط وتمت سرقة محركاتها ونقلها الى تركيا وعانينا بداية الأمر بعد تحرير المناطق وعودة الامن والاستقرار الى المنشات الصناعية ودوران خطوط الانتاج من نقص العمالة ولكن الأمور تتحسن بشكل تدريجي ومبشر خاصة بعد تخديم المعامل بالمياه والكهرباء”.

حسام فتوح عامل في معمل بلاستيك اعتبر أن أهم صفة يجب أن يتحلى بها العامل هي العمل باخلاص وضمير وقال “حافظنا على الآلات الصناعية من أجل استمرارية العمل ونهنئ جميع العمال بعيدهم اليوم ” بينما أكد العامل محمود عمران أن العمال مستمرون في مسيرتهم والمحافظة على المنشآت الصناعية التي يفخرون بها وبانتاجها.

ابراهيم السيسي صاحب منشأة لإنتاج البلاستيك قال “نحن الآن نعمل بطاقة انتاجية جيدة جدا بفضل تحسن الأوضاع في حلب حيث قمنا بترميم المعمل بعد الدمار الذي حل فيه” لافتا إلى انه يتم تحفيز العمال وتقديم اللباس الخاص لهم بالاضافة الى الوجبات الغذائية.

معتز أيوبي صاحب معمل المنيوم إشار إلى المعاناة بسبب نقص اليد العاملة وبعض العوائق فيما يخص تأمين المواد الاولية موءكدا انه اليوم أكثر إصرارا على مواصلة الانتاج بعد تحقيق الأمان لحلب.

عمر الخليف احد العاملين في المنشاة هنأ العمال بمناسبة العيد وتمنى في العام المقبل ان ياتي عيد العمال وقد تحررت كامل ارض الوطن من رجس الإرهاب.

ويوضح عمر اوسو صاحب معمل القمة للصناعات الغذائية إنه قام بأعمال الترميم والصيانة بعد دمار المعمل على يد الارهابيين وعاد لإنتاج مادة الطحينة التي تدخل في كثير من مكونات المطبخ الحلبي بالاضافة إلى الحلاوة مبينا أن المنتج يلاقي رواجا في السوق.

حازم عجان مدير المدينة الصناعية بالشيخ نجار بين في تصريح لـ سانا أن للعمال في المدينة الصناعية دورا كبيرا في دعم استقرار الانتاج وزيادته موضحا أن المدينة تضم اليوم نحو 15 ألف عامل و485 منشأة منتجة وتم تكثيف الجهود لتقديم كافة الخدمات من مياه صناعية للمعامل ومياه الشرب وايصال شبكات الكهرباء لمعظم المعامل .

قصي رزوق و زينب شحود