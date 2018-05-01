الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئيا يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بمقدمة امتداد منخفض جوي خماسيني سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية يمتد في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر بدءا من المناطق الجنوبية الغربية ويكون سديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويستمر هطل زخات رعدية فوق أغلب المناطق وتكون غزيرة أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…