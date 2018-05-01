العدو الإسرائيلي يجدد خرقه للأجواء والمياه اللبنانية

بيروت-سانا

جددت طائرات العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية انتهاكها السيادة والأجواء والمياه اللبنانية.

وجاء في بيان أصدرته مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني اليوم أن “ثلاث طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية وبعبدا بالعاصمة بيروت وضواحيها ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة”.

وأضاف البيان أن زورقا حربيا إسرائيليا معاديا أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة نحو 150 مترا ولمدة ست دقائق.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية غير آبه بالقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 1701.