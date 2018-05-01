موغيريني: لا يوجد دلائل تفيد بعدم التزام طهران بالاتفاق النووي

بروكسل-سانا

وصفت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتحريضه ضد الاتفاق حول برنامج ايران النووي بأنها لا تتضمن دلائل حول عدم التزام طهران بالاتفاق.

وقالت موغيريني في تصريح نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية “لم أر أن لدى نتنياهو دلائل تفيد بأن طهران غير ملتزمة بالاتفاق النووي” مؤكدة أن جميع الأطراف توصلوا إلى هذا الاتفاق بعد أن تولدت الثقة وتوفرت الضمانات.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف كذب ادعاءات نتنياهو الهادفة لخداع الشعوب وبعض الحكومات.

وكان نتنياهو اكتفى خلال مؤتمره الصحفي الذي خصصه لترويج المزاعم ضد ايران والاتفاق النووي بتقديم أوراق فبركتها على الاكثر وكالات كيانه الاستخبارية دون إعطاء أي دليل واضح حول هذه المزاعم.